В Украине отменяется весенний призыв и демобилизация ранее призванных срочников

В Украине отменяется весенний призыв и демобилизация ранее призванных срочников

Зеленский 11 апреля подписал указ.

В Украине отменяется весенний призыв и демобилизация ранее призванных военнослужащих срочной службы.

Соответствующий указ №230 в понедельник, 11 апреля, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Этот указ вступает в силу со дня опубликования.

Как известно, 24 февраля в Украине стартовал призыв резервистов первой очереди на время особого периода.

15 марта началась мобилизация военнообязанных, не входивших в оперативный резерв первой очереди. По данным ВСУ, почти 100% состоящих на учете резервистов уже прибыли в свои боевые воинские части и сегодня выполняют задачи по обороне.

Напомним, Украину ожидает несколько недель очень тяжелых боев. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире всеукраинского телемарафона, комментируя ситуацию на Востоке.

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