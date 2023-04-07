В Украине отправили на "концерт" к Кобзону командира роты гвардейского мотострелкового полка России

В Украине "сдвухсотился" еще один российский офицер. Его успешно "демобилизовали" украинские военные.

Об этом на своей странице в соцсети написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

“Успешно демобилизован командир роты 291 МСП старший лейтенант Дмитрий Падерин. Слава Нации. Смерть врагам”, — подчеркнул военный.

Напомним, что в Донецкой области Силы обороны уничтожили российский Су-25.

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