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В Украине отправили на "концерт" к Кобзону командира роты гвардейского мотострелкового полка России

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1580
Время на прочтение
1 мин
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В Украине отправили на "концерт" к Кобзону командира роты гвардейского мотострелкового полка России

Фото: соцмережі

В Украине уничтожен командир роты гвардейского мотострелкового полка России.

В Украине "сдвухсотился" еще один российский офицер. Его успешно "демобилизовали" украинские военные.

Об этом на своей странице в соцсети написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

“Успешно демобилизован командир роты 291 МСП старший лейтенант Дмитрий Падерин. Слава Нации. Смерть врагам”, — подчеркнул военный.

Напомним, что в Донецкой области Силы обороны уничтожили российский Су-25.

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Дата публикации
Просмотры
1580
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