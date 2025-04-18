В Украине отреагировали на заявление Кремля относительно окончания энергетического перемирия

Если в России считают мораторий на удары по энергии завершенным, можно ожидать возобновления ударов по энергообъектам.

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Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии журналистам заявил, что у нашего государства и России разное понимание относительно даты начала моратория на удары по энергетике.

Литвин отметил, что заявления спикера Путина Дмитрия Пескова «в принципе ничего не стоят», но в Кремле считают, что мораторий начался 18 марта, когда была достигнута эта договоренность между ними и американской командой переговорщиков.

Тем не менее, Киев считает, что энергетическое перемирие началось 25 марта, когда Украина согласилась на него в ходе переговоров с США, а Белый дом опубликовал соответствующие заявления.

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«Учитывая адекватность россиян и данные разведки — вчера президент Зеленский предупредил об угрозе российских ударов по объектам энергетики во время Пасхи или после нее», — подчеркнул Литвин.

Напомним, в Кремле заявили, что 18 апреля закончилось энергетическое перемирие , а каких-либо указаний по его продлению от Путина не было.