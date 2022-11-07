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В Украине переселенцы имеют право учиться бесплатно в любом вузе страны — Верещук

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В Украине переселенцы имеют право учиться бесплатно в любом вузе страны — Верещук

Фото: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины/Facebook

В школах по ВПЛ с детьми занимаются детские психологи, аниматоры и социальные педагоги.

Это увидела вице-премьер Ирина Верещук, которая побывала в Коломне, и увидела условия обучения детей переселенцев.

Об этом пишет Минреинтеграция.

Она напомнила, что ВПЛ имеют право учиться бесплатно в любом вузе страны.

Команда Минреинтеграции во главе с вицепремьером Ириной Верещук посетили несколько шелтеров, где нашли убежище переселенцы с востока и юга страны.

«Дети – это будущее, ради которого мы отстаиваем свое государство. Все они заслуживают счастливого детства. Поэтому должны позаботиться об учебе, досуге и развитии наших детей», – подчеркнула Ирина Верещук.

В Коломне находятся временные переселенцы из Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Киевской и Донецкой областей.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что выезд студентов иностранных вузов за границу запрещен.

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Дата публикации
Просмотры
45
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