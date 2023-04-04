В Украине планируют увольнять со службы военных, потерявших родственников на войне

Верховная Рада рассматривает законопроект, который позволит увольнять с военной службы военнослужащих, лишившихся близких родственников во время военного положения.

Законопроект, зарегистрированный под номером 8009, был рассмотрен на заседании Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

По действующему законодательству, военнослужащие могут быть уволены с военной службы по разным основаниям. Однако теперь предлагается увольнять со службы военнослужащих, потерявших близких родственников на войне, или пропавших без вести.

Комитет принял решение рекомендовать ВР принять законопроект за основу и в целом.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намерен "замораживать" войну в Украине.

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