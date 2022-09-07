В Украине по материалам СБУ под контроль нашего государства передали активы российской компании

В Украине в государственность передали активы кремлевской бизнес-структуры, которой управляли ставленники ОПЗЖ.

В Украине по материалам СБУ под контроль нашего государства передали активы российской структуры, которой управляли "представители" несуществующей уже партии "ОПЗЖ".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, в интересах нашего государства переданы миллионные активы подконтрольной РФ энергокомпании, которой в Украине управляли лица, приближенные к руководству запрещенной партии ОПЗЖ.

Сама же компания входила в структуру кремлевской промышленно-финансовой группы "Роснефть" и занималась поставкой электроэнергии. В то же время, часть полученных доходов переправляли в РФ для финансирования боевых действий против украинских войск.

"В мае этого года в результате следственно-оперативных действий СБУ заблокировала работу энергокомпании. На ее активы в размере более 23 млн грн. был наложен арест. В настоящее время для дальнейшего направления арестованных средств на оборону они переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Там также добавили, что аффилированная с ОПЗЖ коммерческая структура получала финансирование от "Роснефти" на ведение нефтеперерабатывающего бизнеса в Украине в интересах России.

"Именно через подконтрольную энергокомпанию ее российские бенефициары осуществили блокирование работы Лисичанского НПЗ в 2013 году. Это в свою очередь привело к резкому сокращению производства горючего и созданию его искусственного дефицита на украинском рынке. В дальнейшем представители России использовали факт остановки нефтеперерабатывающего завода для расшатывания внутриполитической обстановки в нашем государстве", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что в оккупированном Северодонецке учащиеся "учатся" дома без света и Интернета.

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