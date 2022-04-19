В Украине почти 1,5 млн человек получили статус внутренне перемещенных лиц

В Украине почти 1,5 млн человек получили статус внутренне перемещенных лиц

В Украине как внутренние переселенцы официально зарегистрировались почти 1,5 млн человек. С 8 апреля им начисляются государственные выплаты.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Почти 1,5 млн человек официально зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Мы начали выплаты для них с 8 апреля. По 2 тыс. грн. на каждого взрослого и по 3 тыс. грн. на ребенка или человека с инвалидностью. Уже 250 тысяч человек получили свои средства. Постепенно будем перечислять деньги всем нашим вынужденным переселенцам”, — подчеркнул Денис Шмигаль.

Напомним, что Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительные 17 млрд грн на финансирование Министерства внутренних дел и 16 млрд грн для Министерства обороны Украины.

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