В Украине подавляющее большинство граждан не поддерживают действия РФ и не готовы уступать какие-либо территории — опрос

В Украине 8% поддерживают действия России в нашей стране. В то же время 87% украинцев считают, что никакие территориальные уступки не допустимы.

В Украине подавляющее большинство граждан не поддерживают действия РФ и не готовы уступать какие-либо территории. В то же время 8% граждан готовы отдать России свое.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Как отмечается, социологи в течение 7-15 сентября проводили всеукраинский опрос общественного мнения по методу телефонных интервью. Опрошено 2000 респондентов.

"В мае и июле 2022 года мы задавали вопросы о готовности к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира. Сейчас, в сентябре 2022 года, мы повторно задали этот вопрос для оценки динамики общественных настроений. Для 87% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы (и этот показатель вырос по сравнению с июлем на 3 процентных пункта). Только 8% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий", – рассказали в институте социологии.

Фото: Киевский международный институт социологии

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. В частности, среди жителей востока нашего государства, которое сейчас испытывает интенсивные бои, 85% против уступок, готовы на уступки – только 10%, а среди южан – 83% против уступок, готовы на них только 10%.

Напомним, что бойцов ВСУ шокировал военный госпиталь оккупантов на освобожденной Харьковщине.

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