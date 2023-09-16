В Украине подсчитали количество укрытий – сколько людей они способны вместить

В министерстве по стратегическим отраслям промышленности рассказали, сколько укрытий есть в Украине и какое количество людей они способны вместить.

По данным анализа всех укрытий Украины – карта бомбоубежищ на сегодняшний день составляет около 61 тысячи объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. Такое количество объектов позволяет укрыть около половины населения страны.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Тимур Ткаченко и подчеркнул, что укрытия все еще нужно приводить в надлежащее состояние.

Замминистра также рассказал о проблемах с укрытиями в городах Украины.

"Главными препятствиями являются не недостаток бюджета, а все же правильное и эффективное использование бюджетных средств в соответствии с сегодняшними потребностями... Нужно приоритезировать вопросы укрытий, приведение их в надлежащее состояние по всей стране. Это вопрос в первую очередь – ответственность людей на местах, которые распределяют бюджетные средства, используют их и соответственно ремонтируют или создают новые защитные сооружения", — резюмировал Ткаченко.

Напомним, в НАТО назвали падение обломков дронов в Румынии "случайными инцидентами", которые могут повториться.

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