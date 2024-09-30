Под Часовым Яром украинский FPV-дрон уничтожил Антона Выдру.
В Харьковской области уничтожен бывший военнослужащий ЦАХАЛ Антон Выдр, известный под позывным "Моссад".
Об этом сообщил украинский военный журналист Юрий Бутусов.
Он отметил, что под Часовим Яром украинский FPV-дрон уничтожил Антона Выдру, став военнослужащим Вооруженных сил России и участником агрессии против Украины.
Выдра, гражданин Израиля, в детстве переехал из России в Израиль с родителями, где вырос и служил в армии обороны. Однако, не обретя у себя любви к новой родине, он вернулся в Россию, где учился в Московском университете и стал активистом национал-большевистской партии.
Известно, что Видра не вернулся в Израиль для защиты страны после нападения ХАМАС, а решил доказать свою лояльность России, вступив в войну против Украины. Он стал частью 4-й мотострелковой бригады ВС РФ, поддерживающей террористов ХАМАС и Хезболла.
Напомним, Израиль может совершить вторжение в Ливан в ближайшие дни, поскольку израильские спецназовцы проводят целевые рейды на юге страны для сбора разведданных и проведения разведывательных операций.
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