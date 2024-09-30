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В Украине погиб экс-военный ЦАХАЛа с позывным "Моссад", воевавший на стороне России

В Украине погиб экс-военный ЦАХАЛа с позывным "Моссад", воевавший на стороне России

Антон Видра/Фото: "Телеграмм"

Под Часовым Яром украинский FPV-дрон уничтожил Антона Выдру.

В Харьковской области уничтожен бывший военнослужащий ЦАХАЛ Антон Выдр, известный под позывным "Моссад".

Об этом сообщил украинский военный журналист Юрий Бутусов.

Он отметил, что под Часовим Яром украинский FPV-дрон уничтожил Антона Выдру, став военнослужащим Вооруженных сил России и участником агрессии против Украины.

Выдра, гражданин Израиля, в детстве переехал из России в Израиль с родителями, где вырос и служил в армии обороны. Однако, не обретя у себя любви к новой родине, он вернулся в Россию, где учился в Московском университете и стал активистом национал-большевистской партии.

Антон Видра/Бутусов / ©
Антон Видра/Бутусов

Известно, что Видра не вернулся в Израиль для защиты страны после нападения ХАМАС, а решил доказать свою лояльность России, вступив в войну против Украины. Он стал частью 4-й мотострелковой бригады ВС РФ, поддерживающей террористов ХАМАС и Хезболла.

Напомним, Израиль может совершить вторжение в Ливан в ближайшие дни, поскольку израильские спецназовцы проводят целевые рейды на юге страны для сбора разведданных и проведения разведывательных операций.

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