В Украине погиб гражданин Польши – командир взвода Интернационального легиона

Еще два поляка, которые были ранены несколько дней назад, находятся в тяжелом состоянии.

На войне в Украине погиб гражданин Польши, который был командиром взвода Интернационального легиона.

Об этом сообщил министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик.

"К сожалению, это не лучшее время. Сегодня погиб еще один украинский солдат — гражданин Польши, а двое — ранены несколько дней назад — находятся в тяжелом состоянии" — сообщил Дворчик.

Корреспондент Polsat News в Украине Матеуш Лаховский в свою очередь сообщил, что "в пятницу Михал – командир взвода Интернационального легиона – погиб в бою".

"Он воевал против российского вторжения с апреля прошлого года. Он боролся за свободу Украины и безопасность Польши – он говорил об этом много раз. Его контракт заканчивался через месяц, и он хотел вернуться на родину и снова служить в польской армии" — пишет "Европейская правда".

Лаховский также рассказал, что месяц назад президент Владимир Зеленский наградил погибшего поляка орденом "За мужество".

Напомним, под Бахмутом в боях за город погиб 30-летний доброволец из Франции.

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