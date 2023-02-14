В Украине погиб гражданин Великобритании – уже восьмой с начала вторжения РФ

Британский МИД находится в контакте с местными украинскими властями в этом вопросе.
В МИДе Великобритании заявили о гибели в Украине британского гражданина, однако не указали никаких обстоятельств этого.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу британского дипведомства.
"Мы поддерживаем семью британского гражданина, погибшего в Украине, и находимся в контакте с местными властями", – сказал представитель МИД.
В то же время, он не указал никаких других деталей об обстоятельствах гибели британца.
Издание отметило, что это уже восьмой погибший британец с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним, в январе стало известно об исчезновении на Донетчине британских волонтеров Эндрю Бегшо и Кристофера Перри, когда они выехали из Краматорска в Соледар. Позже стало известно, что оба погибли.
В начале февраля украинская сторона смогла вернуть тело Перри в рамках обмена пленными из РФ. Тогда же в Украину вернулось 116 защитников.
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