В Украине погиб гражданин Японии, добровольцем вступивший в ряды ВСУ

Накануне в японских соцсетях появилась информация о том, что, по крайней мере, один гражданин Японии, отправившийся в Украину, погиб во время боевых действий.

Гибель японского гражданина, вступившего в ряды ВСУ и участвовавшего в боевых действиях в Украине, подтвердило правительство Японии.

Об этом говорится в заявлении МИДа Японии, пишет Kyodo News.

Доброволец из Японии погиб в Украине 9 ноября. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил журналистам после его смерти сегодня, 11 ноября, после того, как правительство страны проверило информацию о гибели японского гражданина.

Мацуно также напомнил, что японское правительство неоднократно озвучивало рекомендации для своих граждан немедленно покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в страну.

Также сообщалось, что в Украине погиб по меньшей мере восьмой американец, воевавший против РФ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил продолжить действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

Отметим, что такое решение в Украине будут принимать уже в шестой раз.

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