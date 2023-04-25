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В Украине погиб российский депутат-коммунист, воевавший в составе ЧВК "Вагнер"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1847
Время на прочтение
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В Украине погиб российский депутат-коммунист, воевавший в составе ЧВК "Вагнер"

Фото иллюстративное: депутат из Хакасии погиб в Украине

У погибшего оккупанта остались вдова и пятеро детей.

Депутат Верховного совета Хакасии от Коммунистической партии Дмитрий Иванов был ликвидирован в Украине.

Об этом сообщил губернатор Хакасии Валентин Коновалов.

"В борьбе с "нацистами" погиб коммунист, депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов", — анекдотично, в духе российской пропаганды написал Коновалов.

Иванов принимал участие в боевых действиях в составе ЧВК "Вагнер". На войну, убивать украинцев, депутат отправился в феврале 2023 года – якобы добровольно. У него остались вдова и пятеро детей.

В 2018 году погибшего оккупанта избрали депутатом Верховного совет Хакасии от партии КПРФ.

Он воевал в составе боевиков ЧВК «Вагнер». / © Фото из социальных сетей
Он воевал в составе боевиков ЧВК «Вагнер». / Фото: Фото из социальных сетей

Ранее сообщалось, что в России обнаружили большое захоронение наемников ЧВК "Вагнер" (видео). Общие потери россиян на войне приближаются к 188 тысячам.

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Дата публикации
Просмотры
1847
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