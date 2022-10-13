В Украине погибли пять мобилизованных россиян — российские СМИ

В России отчитались о количестве убитых в Украине только что мобилизованных россиян. Страна-террорист подтвердила гибель пяти "мобиков".
В Украине, по данным РФ, погибли пятеро недавно мобилизованных россиян. Все они уроженцы Челябинской области.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Как сообщается, на войне в Украине погибли пять мобилизованных — жителей Челябинской области. Их семьи получат за это компенсацию в размере одного миллиона рублей.
Отметим, что Путин обещал не отправлять на войну в Украину только что мобилизованных россиян. Кроме того, потери среди "мобиков" могут быть гораздо многочисленнее.
Напомним, что Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине.
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