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В Украине погибли пять мобилизованных россиян — российские СМИ

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В Украине погибли пять мобилизованных россиян — российские СМИ

Фото: Associated Press

В России отчитались о количестве убитых в Украине только что мобилизованных россиян. Страна-террорист подтвердила гибель пяти "мобиков".

В Украине, по данным РФ, погибли пятеро недавно мобилизованных россиян. Все они уроженцы Челябинской области.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Как сообщается, на войне в Украине погибли пять мобилизованных — жителей Челябинской области. Их семьи получат за это компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Отметим, что Путин обещал не отправлять на войну в Украину только что мобилизованных россиян. Кроме того, потери среди "мобиков" могут быть гораздо многочисленнее.

Напомним, что Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине.

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