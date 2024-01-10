В Украине пограничники спасли мужчину, который хотел незаконно пересечь границу через реку Тиса (фото)

Украинские пограничники вытащили мужчину в состоянии полуобморока из ледяной Тисы. Гражданин лежал на краю берега реки и почти не подавал признаков жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Как стало известно, пограничники заметили на берегу реки Тиса мужчину - таким образом гражданин хотел "легально" пересечь границу. Объявление об этом он нашел в одном из телеграм-каналов.

Пострадавший лежал на краю берега реки и почти не подавал признаков жизни. Военные вытащили его из воды, оказали первую помощь и доставили в подразделение, где согрели и дали сухую одежду.

"Спасенный рассказал, что объявление о "легальном" пересечении границы нашел в телеграме". Однако вместо обещанного официального пересечения границы через пункт пропуска дельцы предложили мужчине перейти Тису в темное время суток. Стоимость услуг составляла пять тысяч долларов. С начала полномасштабной войны на Тисе погибли 19 мужчин. Поэтому просим не верить мошенникам, которые уверяют, что "пересечение" границы будет безопасным, и не подвергать себя опасности”, - рассказали в ГПСУ.

Напомним, что польские фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной.

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