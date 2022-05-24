В Украине пока нет платформ для размещения противокорабельных ракет типа Harpoon — эксперт Центра исследования армии

В Украине пока нет платформ для размещения противокорабельных ракет типа Harpoon — эксперт Центра исследования армии

В Украине пока нет платформ для размещения противокорабельных ракет типа Harpoon.

Об этом в эфире телеканала Freeдом сообщил эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

“У нас нет морских платформ для размещения противокорабельных ракет. Не успела Украина создать мощный флот. Начали только строить корветы и катера. А насчет береговых комплексов – да. Дальность этих ракет может достичь и 300 км. Всё зависит от модификации. Украинская ракета "Нептун" очень похожа на Harpoon, начала выпускаться еще в 70-х годах. Наверняка сначала нам передадут ракеты дальностью 90-120 км, а в дальнейшем, возможно, и 300”, — рассказал Михаил Самусь.

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По его словам, ракеты с дальностью попадания 90-120 км достаточны для того, чтобы решать вопросы в акватории Черного моря, а также угрожать Черноморскому флоту на базах.

“Хотя, чтобы гарантированно уничтожить Черноморский флот, нам нужны более дальнобойные ракеты. Опять же, нам будут передаваться системы MLRS. У них есть варианты, имеющие дальность до 300 км. Этого будет достаточно, чтобы наносить удары по Севастополю”, — подчеркнул эксперт Центра исследования армии.

Напомним, что Кулеба и Блинкен обсудили поставки Украине оружия и разблокировку продовольственного экспорта.

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