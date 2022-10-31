В Украине "покраснели" все области: Россия выпустила 15 ракет

"Покраснели" почти все регионы.

В Украине утром 31 октября объявили масштабную воздушную тревогу. Она распространилась на все области, кроме Крыма.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, российская армия выпустила по Украине 15 ракет из акватории Каспийского моря.

"Часть прошла от Николаева на север/северо-запад", — написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким о пролете ракет.

Напомним, начались 250 сутки полномасштабной войны в Украине. Оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

alerts.in.ua

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