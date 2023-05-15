В Украине получить водительское удостоверение станет труднее: МВД анонсировало изменения

В Украине водителей ожидают более строгие правила сдачи экзаменов. В частности, речь идет о видеонаблюдении и звукозаписи при сдаче теоретической и практической части экзамена.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Центра по вопросам внедрения цифровых инноваций Главного сервисного центра МВД Александр Погорелый.

Как отмечают в ведомстве, для будущих водителей хотят создать прозрачные условия, чтобы "получить водительское удостоверение возможно было только исключительно, когда у тебя есть знания и соответствующие навыки". "Все другие варианты, чтобы не имели места, скажем так", — добавил он.

Кроме того, Пидгорелый рассказал, что для этого запланирована модернизация сервисных центров.

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"Классы будут существенно увеличены и оборудованы специальными техническими средствами контроля с возможностью видеонаблюдения и звукозаписи", — добавил он.

В процессе сдачи экзамена, добавил он, лицо также будет проходить дополнительную идентификацию.

"Есть дополнительная система, она установлена и работает, которая делает невозможным удаленный доступ к компьютерам, к местам сдачи экзамена. И таким образом, мы закрываем периметр теоретического экзамена, который делает его прозрачным и эффективным", — подчеркнул Погорелый.

В общей сложности МВД создаст из 148 сервисных центров МВД 55 хабов по всей Украине.

"Они будут определены по географическому принципу, прежде всего, в областных центрах и крупных городах. Эти хабы будут принимать теоретический экзамен, также там будет создана возможность сдачи практического экзамена в автомобилях", — резюмирует Погорелый.

Отметим, в Министерстве внутренних дел сообщили, какие документы необходимо иметь водителю для пересечения украинской границы.

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