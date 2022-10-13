В Украине попал в плен охранник террориста "Гиви": как его наказали

В Украине во время боевых действий в плен попал охранник террориста "Гиви". Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины и приговорили к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщает СБУ и Офис генерального прокурора.

По данным следствия, предатель Украины с 2016 года воевал в незаконном бандоформировании, а после оглашения Путиным полномасштабного вторжения на территорию Украины принимал участие в войне против ВСУ. Также осужден был личным охранником террориста, возглавлявшего группировку "Сомали" "Гиви" и частым "героем" сюжетов на пропагандистских каналах.

В плен к ВСУ преступник попал в августе 2022 года. На суде охранник террориста "Гиви" свою вину признал.

Ему инкриминировали три статьи УКУ: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Преступника приговорили к 13 годам лишения свободы.

Террорист "Гиви" и его ликвидация: что известно

Террорист Михаил Толстых "Гиви" был ликвидирован 8 февраля 2017 года в его собственном кабинете. Там раздался мощный взрыв. Он был командиром подразделения боевиков "Сомали".

СМИ боевиков писали, что главарь "Сомали" был уничтожен из огнемета.

5 марта 2020 года главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей странице в Youtube обнародовал интервью с одним из уволенных в рамках обмена Олегом Сугереем. Он оказался украинским контрразведчиком, причастным к ликвидации известного боевика "Гиви".

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