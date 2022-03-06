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В Украине после нападения РФ обручилось 4 тыс. пар, а на свет появилось 4,3 тыс. младенцев (трогательные фото)

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© facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official

Россияне по варварски атакуют Украину и получают большое сопротивление.

Вопреки попыткам оккупантов уничтожить нас, жизнь продолжается, украинцы создают новые семьи и рожают детей.

Статистику бракосочетаний и рождаемости за 11 дней войны в Украине обнародовало Министерство юстиции.

С момента вторжения России в Украину, которое произошло в ночь на 24 февраля, было зарегистрировано 3 973 брака. Также за это время родилось 4311 детей.

"Несмотря на вооруженную агрессию России, украинцы не теряют духа и силы веры. Враг будет уничтожен! Мы победим", — говорится в сообщении.

© facebook.com/minjust.official
facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
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© facebook.com/minjust.official
facebook.com/minjust.official

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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