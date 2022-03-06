В Украине после нападения РФ обручилось 4 тыс. пар, а на свет появилось 4,3 тыс. младенцев (трогательные фото)

В Украине после нападения РФ обручилось 4 тыс. пар, а на свет появилось 4,3 тыс. младенцев (трогательные фото)

Россияне по варварски атакуют Украину и получают большое сопротивление.

Вопреки попыткам оккупантов уничтожить нас, жизнь продолжается, украинцы создают новые семьи и рожают детей.

Статистику бракосочетаний и рождаемости за 11 дней войны в Украине обнародовало Министерство юстиции.

С момента вторжения России в Украину, которое произошло в ночь на 24 февраля, было зарегистрировано 3 973 брака. Также за это время родилось 4311 детей.

"Несмотря на вооруженную агрессию России, украинцы не теряют духа и силы веры. Враг будет уничтожен! Мы победим", — говорится в сообщении.

facebook.com/minjust.official

facebook.com/minjust.official

facebook.com/minjust.official

facebook.com/minjust.official

facebook.com/minjust.official

facebook.com/minjust.official

facebook.com/minjust.official

facebook.com/minjust.official

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.