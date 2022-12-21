В Украине – повторная масштабная тревога: угроза ракетного удара

В Украине в среду, 21 декабря, объявлено повторное масштабное воздушное беспокойство. Почти все области "покраснели".

Об этом свидетельствует карта тревог.

Заметим, за день масштабная тревога раздается во второй раз. Во время первой, котороя длилась почти 2 часа, была зафиксирована активность вражеской авиации в Беларуси. Приблизительно после 14:20 тревога была отменена по всей Украине.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий предупредил об угрозе ракетного удара России.

"На Львовщине снова есть угроза ракетного удара. Жители области, враг очень коварен. Идите в укрытие или в помещение, где действует правило "двух стен". Верим в ВСУ! Выстоим!", — говорится в его сообщении.

Пройдите немедленно в укрытие до окончания ракетной опасности.

Напомним, что после 12:00 21 декабря в Украине звучала масштабная воздушная тревога. К счастью, она обошлась без ракетных ударов России.

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