В Украине повысят тариф на электроэнергию: Кабмин утвердил новую цену

В Украине с 1 июня повысят тариф на электроэнергию. Это связано с тем, что стране необходимы средства для восстановления инфраструктуры после российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что Министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес на рассмотрение Кабмина постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения. Известно, что новый тариф составит 2,64 грн/кВт-час.

"Министр аргументировал необходимость пересмотра тарифа тем, что государству нужны средства для восстановления энергетической инфраструктуры после обстрелов российских оккупантов", — говорится в сообщении.

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Также добавляется, что Нацкомиссия осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) просила установить несколько больший тариф – 2,88 грн/кВт-час.

Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что в Украине могут восстановить почасовые отключения света.

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