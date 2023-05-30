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В Украине повысят тариф на электроэнергию: Кабмин утвердил новую цену

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Украине повысят тариф на электроэнергию: Кабмин утвердил новую цену

В Украине повысят тарифы на свет

Новый тариф будет составлять 2,64 гривен/кВт-час.

В Украине с 1 июня повысят тариф на электроэнергию. Это связано с тем, что стране необходимы средства для восстановления инфраструктуры после российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что Министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес на рассмотрение Кабмина постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения. Известно, что новый тариф составит 2,64 грн/кВт-час.

"Министр аргументировал необходимость пересмотра тарифа тем, что государству нужны средства для восстановления энергетической инфраструктуры после обстрелов российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что Нацкомиссия осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) просила установить несколько больший тариф – 2,88 грн/кВт-час.

Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что в Украине могут восстановить почасовые отключения света.

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Дата публикации
Просмотры
5265
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