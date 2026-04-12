В Украине появилась частная ПВО с дистанционными пулеметами: как это работает

В Украине заработал фрагмент частной инновационной системы ПВО на основе дистанционно управляемых пулеметов

В Украине заработал элемент частной системы противовоздушной обороны, использующей дистанционно управляемые пулеметы для борьбы с дронами.

Об этом сообщил эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Речь идет об инновационном решении, которое позволяет поражать воздушные цели — в частности беспилотники — с помощью дистанционно управляемых пулеметных турелей.

Журналистам продемонстрировали принцип работы системы: оператор может контролировать установку на расстоянии и наводить ее на цель в режиме реального времени.

Такие турели, оснащенные пулеметами типа М2, способны работать на расстоянии до 2 км. Основная их задача – защита критической инфраструктуры от атак дронов.

Особенностью проекта есть то, что это частная инициатива. Заказать подобную защиту могут предприятия или другие объекты, требующие дополнительного прикрытия.

Эксперты отмечают, что возникновение таких решений демонстрирует активное развитие частного сектора в оборонной сфере. Бизнес в отличие от государственных структур может быстрее внедрять новые технологии благодаря меньшему количеству бюрократических процедур.

В то же время публичная демонстрация таких систем вызвала дискуссии в сети о целесообразности разглашения подобной информации в условиях войны.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что Швеция передаст Украине современные мощные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2. Они предназначены для эффективной борьбы с беспилотниками типа Шахед и другими воздушными угрозами.