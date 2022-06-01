В Украине появилась горячая линия для родных украинских защитников, которые в плену или пропали без вести

В Украине появилась горячая линия для родных украинских защитников, которые в плену или пропали без вести

В Украине с сегодняшнего дня работает горячая линия МВД для обращений родных и близких пленных, пропавших без вести и погибших украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как отмечается, для приема звонков одновременно будет работать десять телефонных линий.

“Каждый может оставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь, а также разъяснения прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших. Номер многоканального телефона: 380 894 201 866”, — отметили в пресс-службе МВД.

Напомним, что российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка.

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