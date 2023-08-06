Новым знаком отличия будут награждать, в частности, военных летчиков и зенитчиков.

В Украине появилось новое отличие для военных Воздушных сил. Им будут награждать в том числе военных летчиков и зенитчиков.

Об этом сообщает Military Media Center.

"Крест Воздушных Сил" – новое отличие для защитников Украинского неба.

В Украине появилось новое отличие для военных/Фото: Military Media Center

"Зенитно-ракетные, радиотехнические войска и авиация — это ангелы-хранители нашего неба. Это силы, вклад которых в победу определяется тысячам сбитых ракет, дронов и уничтоженных оккупантов", — говорится в сообщении.

Медалью "Крест Воздушных сил" награждаются военнослужащие и работники Воздушных сил Вооруженных сил Украины за:

безупречную службу, усердие, разумную инициативу;

высокие личные достижения в служебной деятельности;

отличные личные показатели в боевой подготовке;

выдающиеся заслуги и значительный личный вклад в развитие Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

При повторном награждении вручается металлическое изображение ромбического знака "Заря" желтого металла, которое размещается на ленте медали.

Общее количество награждений не должно превышать трех раз.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, сколько Украина сбила вражеских самолетов, вертолетов, ракет и дронов.

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