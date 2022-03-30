В Украине появился портал об активах лиц, причастных к агрессии РФ против Украины

В Украине появился портал об активах лиц, причастных к агрессии РФ против Украины

Портал взаимодействует, в частности, с США и странами Европейского Союза по обмену данными об активах лиц.

В Украине запущен портал сообщений об активах лиц, причастных к агрессии РФ против Украины.

Украинский Task Force по розыску, аресту и конфискации активов, причастных к военным преступлениям России, запустил портал сообщений обличителей об активах лиц, причастных к агрессии россии против Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

Task Force взаимодействует с другими странами, в частности с США и Европейским Союзом, по обмену данными об активах лиц, причастных к военным преступлениям, а также по имплементации санкций и противодействию физическим и юридическим лицам, которые нарушают эти санкции.

"Для компенсации потерпевшим и восстановлению нашей страны мы разыскиваем имущество военных преступников, чтобы иметь возможность арестовать его в рамках уголовных производств, а впоследствии конфисковать. Каждый может помочь нашей Task Force найти активы российских или белорусских чиновников, лидеров мнений и всех, кто организационно, финансово и информационно поддерживает войну в Украине. Через новый ресурс вы можете быстро и удобно поделиться с нами известной вам информацией об их состоянии", — отметила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Портал обличителей активов доступен по ссылке.

Напомним, в "Дії" стала доступна подача заявок на возмещение потери жилья в результате боевых действий.

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