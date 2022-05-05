В Украине появится глобальная платформа United24 для сбора средств от желающих помочь со всего мира

Помощь будет распределяться по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание глобального проекта United24, благодаря которому все желающие из любой страны смогут перечислить средства в поддержку Украины.

Благодаря одноименной платформе должен увеличиться объем пожертвований в пользу государства, а заодно обеспечиться эффективность и прозрачность их распределения, убеждает Зеленский.

«Сегодня к Украине приковано внимание всего мира. Наша храбрая борьба против значительно большего по размеру захватчика, который ворвался на нашу землю, чтобы уничтожить нас, наши европейские ценности, а взамен получает решительный отпор, вдохновляет людей во многих странах. Правительства иностранных государств поддерживают Украину в этой борьбе, оказывая военную, гуманитарную и политическую помощь. Простые граждане помогают нашим переселенцам, которые убегают от войны – открывают для украинцев двери своих домов, делятся хлебом и одеждой, учат наших детей. Граждане разных стран по всей планете выходят на площади своих городов с сине-желтыми флагами, чтобы выразить поддержку украинцам, и постоянно спрашивают: как мы можем еще помочь?» – отметил он.

United24 позволит каждому сделать пожертвование в один клик из любой страны. "Это могут быть как отдельные сознательные граждане, предприниматели, так и крупные технологические корпорации. Мы ежедневно сражаемся с врагом, борясь за ценности свободы и демократии, и United24 станет именно тем цифровым сервисом, который объединит весь цивилизованный мир для поддержки Украины", – сказал Зеленский.

Отмечается, что таким образом к помощи Украины присоединятся как правительства государств и международные фонды, так и промышленные гиганты, бренды или звезды, а также граждане разных стран мира. Оттуда помощь будет распределяться по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.

"Все средства будут направляться на счета Национального банка Украины, закрепленные за профильными министерствами. Отчетность о сборе средств будет предоставляться НБУ каждые 24 часа. О назначении и распределении средств министерства будут отчитываться раз в неделю", — отмечается в проекте.

За эффективное использование пожертвований отвечают Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Министерство инфраструктуры. Ответственным за деятельность United24 со стороны правительства назначен вице-премьер министра – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украина запускает глобальную инициативу United24

Консалтингово-аудиторская компания «Делойт Украина», являющаяся частью международной сети «Делойт», присоединяется к платформе United24. Один из мировых лидеров отрасли, входящий в «большую четверку» аудиторских компаний, будет ежеквартально проверять сводный отчет всех министерств. Команда инициативы будет обеспечивать постоянное освещение отчетности как на платформе United24, так и на официальных страницах инициативы в социальных сетях.

Вскоре к платформе по сбору средств United24 будут добавлены другие проекты и программы.

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