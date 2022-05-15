В Украине правительство не может расторгнуть все соглашения с РФ и Белоруссией — Стефанчук

В Украине правительство не может расторгнуть все соглашения с РФ и Белоруссией.
В частности, потому что некоторые из них касаются прав человека, которые должны соблюдаться.
Об этом в интервью "Укринформу" сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Можем ли мы убрать все? Очевидно, нет. Потому что существует ряд соглашений, касающихся прав человека, которые должны сохраняться. К примеру, если украинцы будут находиться на территории тех государств, а также обмены пленными – это все происходит на уровне международных соглашений. При этом экономические соглашения должны быть отменены”, — рассказал Руслан Стефанчук.
В то же время Верховная Рада поставила задачу Кабмину провести так называемую деросионизацию и дебилорусизацию части соглашений. Парламент должен рассмотреть их в первую очередь.
Напомним, что в Луганскую область российские оккупанты стянули свыше 2,5 тысяч техники.
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