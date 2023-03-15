В Украине предательница помогала оккупантам бомбить пункты выдачи гумдопомощи в Харькове

В Украине к 15 годам тюрьмы приговорили предательницу, которая "наводила" российские ракеты на пункты выдачи гумпомощи в Харькове.

В Украине 15 лет за решеткой проведет женщина, которая направляла российские ракеты на пункты выдачи гумпомощи в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, женщина – была должностным лицом одного из государственных предприятий Харькова. Ее в начале полномасштабного вторжения РФ завербовали российские спецслужбы.

С 25 февраля по 9 марта прошлого года она собирала разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на территории региона. Кроме того, женщина передавала захватчикам координаты мест массового скопления людей, в том числе пунктов выдачи гуманитарной помощи в областном центре.

“Геолокации гражданских объектов потребовались оккупантам для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по инфраструктуре. Таким образом, агрессор пытался запугивать граждан и распространять панические настроения среди мирных жителей. После вражеских воздушных атак злоумышленница выходила на местность для фиксации их результатов и корректировки повторных ударов. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в марте прошлого года во время выполнения разведывательной задачи. Суд назначил предательнице 15 лет заключения с конфискацией имущества”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что Словакия может сегодня обсудить передачу Украине истребителей МиГ-29.

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