В Украине предлагают создать вариант израильского подразделения "Моссад": чем он займется

В Украине эксперты предлагают создать украинский вариант израильского подразделения "Моссад" для обнаружения и уничтожения врагов.

Об этом в эфире телеканала FreeДом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

“На базе существующих спецслужб можно создать подразделение “возмездия”. Кстати, в этом тоже суверенитет государства – на это никто не решился кроме Израиля. Мы понимаем, что Россия никогда не пойдет на условия соблюдения международного права. У меня очень маленькая надежда, что мы сможем экстрадировать из России всех военных преступников, которые устраивали зверства”, — рассказал Олег Жданов.

Напомним, что российские кафиры накануне ударили по Виннитчине гиперзвуковыми ракетами типа "Кинжал".

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