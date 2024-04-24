В Украине предупредили об очередном российском фейке о наступлении на одну из северных областей

Никаких ударных группировок врага не обнаружено.
Россияне в очередной раз распространяют ложную информацию о "наступлении" на Сумскую область.
Об этом заявил руководитель Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.
На фоне фейков он подчеркнул, что никаких ударных группировок врага на границе с Сумской областью обнаружено не было.
"Прошу быть спокойными и не распространять фейки... Доверяйте только официальным источникам и анализируйте информацию", – отметил Алексей Дрозденко.
Ранее стало известно, что российские пропагандисты используют украинские сюжеты об обучении пограничников для распространения паники среди жителей Харьковщины и Сумщины.
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