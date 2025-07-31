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В Украине придумали уникальный способ, как защитить F-16 от атак РФ
Российские войска беспощадно обстреливают украинские аэродромы, но ни один F-16 до сих пор не пострадал от этих атак. Как Украине удается защищать свои самые ценные самолеты?
Военные аэродромы являются приоритетными целями для российских ракетных ударов, но Украине удается успешно защищать свои самолеты, включая F-16. Это стало возможным благодаря инновационному подходу к эксплуатации авиации.
Об этом пишет издание Business Insider.
Обычно военные самолеты базируются на стационарных аэродромах с развитой инфраструктурой. Однако в условиях полномасштабной войны, где враг может когда-либо нанести ракетный удар по тыловым базам, такой подход слишком рискован. Украина адаптировала свою стратегию, сделав ставку на рассредоточение и мобильность, что позволяет воздушным силам выживать уже более трех лет.
Еще в 2023 году американский генерал Джеймс Хекер отмечал, что Украина потеряла немного самолетов на земле, поскольку они «очень редко взлетают и приземляются на одном и том же аэродроме».
Украинское ноу-хау: мобильные комплексы для F-16
Такая мобильность стала возможна благодаря использованию не только стационарной, но и мобильной инфраструктуры. Украина разработала и изготовила мобильные комплексы на грузовиках специально для обслуживания истребителей F-16. Эти комплексы позволяют производить техническое обслуживание и пополнять боекомплект самолетов. Одна из них также содержит командный пункт для планирования миссий и отдыха персонала.
Тим Робинсон из Королевского аэронавтического общества Великобритании назвал эту украинскую идею «критически важной» для выживания F-16. Он также выразил мнение, что странам НАТО следует перенять этот опыт.
В отличие от Украины, Россия не рассредоточивала свои самолеты, пока украинские дроны не начали наносить удары по ее аэродромам. Даже после этого эффективность украинских атак остается значительно выше, чем у российских.
Напомним, Бельгия играет важную роль в Коалиции F-16 для Украины, однако есть информация о возможном перерыве в поставке истребителей.