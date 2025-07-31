В Украине придумали уникальный способ, как защитить F-16 от атак РФ

F-16 / © Getty Images

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Военные аэродромы являются приоритетными целями для российских ракетных ударов, но Украине удается успешно защищать свои самолеты, включая F-16. Это стало возможным благодаря инновационному подходу к эксплуатации авиации.

Об этом пишет издание Business Insider.

Обычно военные самолеты базируются на стационарных аэродромах с развитой инфраструктурой. Однако в условиях полномасштабной войны, где враг может когда-либо нанести ракетный удар по тыловым базам, такой подход слишком рискован. Украина адаптировала свою стратегию, сделав ставку на рассредоточение и мобильность, что позволяет воздушным силам выживать уже более трех лет.

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Еще в 2023 году американский генерал Джеймс Хекер отмечал, что Украина потеряла немного самолетов на земле, поскольку они «очень редко взлетают и приземляются на одном и том же аэродроме».

Украинское ноу-хау: мобильные комплексы для F-16

Такая мобильность стала возможна благодаря использованию не только стационарной, но и мобильной инфраструктуры. Украина разработала и изготовила мобильные комплексы на грузовиках специально для обслуживания истребителей F-16. Эти комплексы позволяют производить техническое обслуживание и пополнять боекомплект самолетов. Одна из них также содержит командный пункт для планирования миссий и отдыха персонала.

Тим Робинсон из Королевского аэронавтического общества Великобритании назвал эту украинскую идею «критически важной» для выживания F-16. Он также выразил мнение, что странам НАТО следует перенять этот опыт.

В отличие от Украины, Россия не рассредоточивала свои самолеты, пока украинские дроны не начали наносить удары по ее аэродромам. Даже после этого эффективность украинских атак остается значительно выше, чем у российских.

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Напомним, Бельгия играет важную роль в Коалиции F-16 для Украины, однако есть информация о возможном перерыве в поставке истребителей.