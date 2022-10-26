В Украине продолжает расти количество пострадавших от вооруженной агрессии РФ детей

Более 1252 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 430 детей, более 820 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 26 октября 2022 года более 1252 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 430 детей погибли и более 822 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 419, Харьковской - 260, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 58, Днепропетровской – 31", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 24 октября в результате обстрела врагом гражданского автомобиля на территории Олешковской ОТГ Херсонской области ранена 5-летняя девочка.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2677 учебных заведений, 331 из них разрушены полностью.

Напомним, 26 октября в Днепре российская ракета убила беременную женщину и оператора автомойки. Еще четверо ранены, трое из них в тяжелом состоянии.

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