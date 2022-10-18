В Украине продолжается воздушная тревога: ракеты и дроны-камикадзе летят в направлении Кривого Рога (видео)

Местные власти сообщают о ракетах и иранских дронах-камикадзе в направлении Кривого Рога Днепропетровской области.

Об этом в социальных сетях написал глава Криворожской ВА Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Не игнорируем сигнал воздушной тревоги. Риск реально высок. Ракеты и дроны-камикадзе на нашем направлении", — говорится в сообщении чиновника.

В телеграмм-каналах публикуют видео с "мопедами", якобы находящимися в Кривом Роге. На кадрах можно услышать звук, издаваемый иранским беспилотником.

Напомним, поздно вечером во вторник, 18 октября, в восточных и южных областях объявлена воздушная тревога. Первоначально она была объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Но через минуту сирены начались в восточных и подвенных регионах Украины. Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании.

Россия ударила ракетами по Киеву, Житомиру, Харькову, Днепру и Николаеву.

Во вторник, 18 октября, кафиры обстреляли ракетами Харьков, Днепр, Житомир, Киев и Николаев. В Офисе президента сообщили, что в Киеве произошло попадание в объект энергосбережения. Заместитель руководителя ОП отметил, что было три "прилета" в объект энергосбережения на Левом берегу Киева. Мэр Виталий Кличко подтвердил взрывы в Деснянском районе. По состоянию на данный момент известно о трех погибших.

Относительно ситуации в Житомире, в городе не было света и воды. По состоянию на вечер в городской части появилось электроснабжение. Медицинские заведения работают на резервном питании. Глава ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в настоящее время 11 населенных пунктов области временно остались без света.

В Харькове под ударом российских террористов оказался район одного из промышленных предприятий города. Также без электроэнергии после атаки РФ остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций "Днепропроводканала". На левом берегу города также перебои с водой.