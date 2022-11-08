В Украине продолжат военное положение и мобилизацию: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

Соответствующие законопроекты "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" и "О продлении срока действия военного положения в Украине" были 8 ноября внесены в Верховную Раду.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, военное положение и всеобщая мобилизация снова будут продлены на ближайшем пленарном заседании.

"С высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней, то есть до 19 февраля 2023 года", – сообщил нардеп в своем Telegram-канале.

Отметим, что такое решение в Украине будут принимать уже в шестой раз. После полномасштабного вторжения России 24 февраля на территории Украины был введен режим военного положения и объявлен о всеобщей мобилизации на 30 суток. В марте и апреле действие военного положения и мобилизации продлевали на аналогичный срок.

В мае, а затем в августе, по представлению президента Владимира Зеленского военное положение продлевали сразу на 90 суток.

Напомним, во время всеобщей мобилизации призываться на военную службу могут все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для получения отсрочки или снятия с военного учета.

Какие меры предусматривает военное положение

Военное положение – особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. На момент действия военного положения ограничивается свобода передвижения, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, устанавливается комендантский час.

На территориях, на которых введено военное положение, могут создаваться временные государственные органы – военные администрации. Органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления на период военного положения предоставляются особые полномочия, необходимые для предотвращения угрозы, отражения вооруженной агрессии, обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Военное положение прекращается по истечении срока, на который оно было введено. При устранении опасности президент Украины может принять указ об отмене военного положения. На период военного положения ограничения прав и свобод граждан определяются Конституцией и законом Украины "О правовом режиме военного положения".

В ВСУ рассказали, усилится ли мобилизация

Начальник управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что потребности в мобилизации всех военнообязанных мужчин в Украине в ближайшее время не будет.

По его словам, в стране есть тенденция не к увеличению категорий, подлежащих мобилизации, а наоборот, к уменьшению.

Как объяснил Горбач, сейчас мобилизуют "наиболее подготовленные категории граждан, которые уже проходили военную службу". Все воинские части Украины укомплектованы необходимыми специалистами, дефицита каких-либо специальностей нет. Тех, кто раньше не проходил службу, призывают только в учебные центры для первичной подготовки.

Офицер отметил, что сейчас в территориальные центры комплектования приходит гораздо меньше добровольцев, которые хотят мобилизоваться, но они все равно есть.

"Статистика насчет количества добровольцев не ведется, но могу точно сказать, что некоторым из них отказывают. Кто-то не подходит по состоянию здоровья, кто-то по законодательству не подлежит призыву – например, это юноши до 27 лет, ранее не проходившие службу", – рассказал Горбач.

Читайте также: