В Украине производят бомбы на 3D-принтере: в The Economist рассказали детали

По информации издания, по меньшей мере, 30 тысяч таких бомб за четыре месяца уже передали украинским защитникам.

В Украине производят ручные гранаты и гильзы для противопехотных бомб, отпечатанные на 3D-принтере.

Такая информация появилась в издании The Economist.

Эти гранаты предназначены для метания, потому они легки. Но когда их сбрасывают с дронов, это может быть недостатком.

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"С типичным весом всего 300 граммов, гранаты не имеют "убийственной силы", — рассказал изданию представившийся Лешей любитель-производитель оружия из Киева. По его словам, после того, как одна из гранат взорвется, российские солдаты "часто просто продолжают бежать".

Три месяца назад Леша вместе с группой друзей, работая дома, разработали альтернативу: 800-граммовую противопехотную бомбу под названием "Зайчик" или "Кролик".

"Группа использует 3D-печать для изготовления корпуса бомбы, прежде чем отправить его на заполнение взрывчатым веществом C4 и кусками стальной шрапнели. На испытаниях эта шрапнель режет деревянные доски как масло", — говорится в статье.

Команда Леши еженедельно печатает около 1000 "конфетных бомб", как стали называть эти самодельные взрывные устройства.

Другая группа оружейников "Армия Друк" смогла напечатать 30 тысяч оболочек для бомб за 4 месяца. Как сказал лидер группы с позывным "Сват", темпы производства растут.

Помогают также из-за границы. По информации издания, с ноября 2022 года из Европы было отправлено не менее 65 тысяч таких бомб.

Самодельные боеприпасы не являются прямой заменой гранат заводского вида. Но у них есть преимущества. С одной стороны, они дешевые. Эмануэль Змудзински, волонтер группы волонтеров-оружейников Wild Bees в польском Лодзи изготавливает компоненты — конус носа, туловище и хвостовой плавник — для модели высотой 27 см под названием "Большое яйцо" менее чем за 3,50 евро на 3D-принтере, который стоит около 1200 долларов.

Не требуя переоборудования производственных линий, конфетные бомбы можно легко производить разных размеров. Это помогает операторам дронов наилучшим образом использовать грузоподъемность конкретной модели.

"Дюк", украинский военный, воюющий в Донецкой области, считает, что военные беспилотники ВСУ сейчас сбрасывают около 200 различных типов и размеров "конфетных бомб".

Напомним, в Украине рассказали об уникальных дронах, работу которых "скоро можно будет увидеть".

Также в Минобороны сообщили, что 10-я модель FPV-дрона взята на вооружение ВСУ.

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