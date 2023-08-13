В ВСУ прокомментировали "атаку" России на гражданское судно, следовавшее на Одесщину

Представитель ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк сообщила, что атака российских террористов на гражданское судно, следовавшее в Одесскую область, пока официально не подтверждена. Эту информацию страна-оккупант могла издать с целью пропаганды.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

Гуменюк подчеркнула, что пока есть только заявление российского оккупационного Минобороны, которое никем другим не подтверждено.

"То сообщение, которое сегодня прозвучало исключительно от министерства обороны Российской федерации, никем больше из официальных источников не подтверждено. На сегодняшний день мы имеем только одно — демонстрацию агрессии министерства обороны РФ. Они всеми силами пытаются обозначить свое господство в Черном море: якобы они способны остановить судно, поднять авиацию и ничего им за это не будет.Типа осмотреть и отпустить. Но на сегодняшний день эта версия никем не подтверждена. Можно ли доверять стране-агрессору?Как говорит один из их спикеров: "Не думаю", — сказала она.

Представитель ОК "Пивдень" добавила, что россияне могли придумать это заявление, чтобы запугать другие гражданские суда, следующие в украинские порты. Наталья Гуменюк объяснила, что от окупантов можно ожидать чего угодно, а потому подобные коридоры должны быть под эгидой ООН.

"Гарантии ООН или Турции как мощного игрока НАТО и черноморской страны были достаточными для того, чтобы функционировал полноценный зерновой коридор. В тех условиях Силы обороны Украине способны были обеспечить безопасность судов, транспортировавших зерно", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, корабль Черноморского флота РФ устроил провокацию с судном, которое направлялось в порт в Одесской области. Минобороны России заявило об инциденте с судном 13 августа.

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