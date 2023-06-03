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В Украине провели проверку укрытий: более 1000 непригодны и закрыты

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
497
Время на прочтение
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В Украине провели проверку укрытий: более 1000 непригодны и закрыты

В Украине провели проверку укрытий

Проверки будут продолжаться и дальше.

В Украине представители местных властей вместе с полицейскими и спасателями провели проверку бомбоубежищ. Из 4800 укрытий 252 оказались закрыты, а еще 893 – непригодны к использованию.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

Отмечается, что правоохранители зафиксировали все нарушения.

"Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков", – добавил Клименко.

По словам Клименко, в ревизию было привлечено 5800 сотрудников. Проверки будут продолжаться и дальше.

Кроме того, киевлян сетует на эвакуацию автомобилей с улиц города во время воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
497
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