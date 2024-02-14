В Украине Путин мстит всему миру — Bloomberg о том, кто и как “оскорбил” диктатора

Агент КГБ, превратившийся в "диктатора-полководца", сформировал современную Россию посредством возмущения и силы. Поскольку Трамп угрожает отказаться от союзников по НАТО, если вернется в Белый дом, Путин готов воспользоваться этим.

Российский диктатор Владимир Путин мстит мировому порядку, к которому когда-то он хотел присоединиться. В Украине он пытается нанести свой собственный решающий удар по США и Европе, чтобы перестроить глобальный порядок в пользу России.

Об этом говорится в статье Bloomberg, адаптацию которой предлагает вам ТСН.ua.

Летний вечер в ночном пляжном клубе на черноморском курорте Сочи напоминал современную версию гладиаторских боев в императорском Риме. Российские бойцы победили "мировую" команду в соревнованиях по смешанным единоборствам. Скупо одетые женщины размахивали русскими флагами, а толпа ревела, когда команда хозяев одерживала победы. Кульминацией стал нокаут 44-летнего американского бойца.

Это был август 2013 года и в первом ряду в белой рубашке, окруженный охраной и политическими сторонниками, сидел Владимир Путин. Шесть месяцев спустя президент России поставил свою страну на путь войны, захватив Крым в Украине и, наконец, начав полномасштабное вторжение, которому на следующей неделе исполняется уже второй год.

Сцена в Сочи воплотила мировоззрение Путина, пишет издание: постановочная демонстрация российского могущества перед лицом того, что считает неуважением к месту его страны в мировом порядке.

Поскольку авторитарный лидер готовится усилить свою власть на выборах следующего месяца, вопрос о том, как с ним справиться, стал еще более актуален после того, как лидер республиканцев Дональд Трамп заявил, что если он вернется к власти в США, он может позволить России выбирать страны. НАТО, которые не выполняют своих обязательств по оборонным расходам.

В Украине Путин пытается нанести свой собственный решающий удар по США и Европе, чтобы перекроить мировой порядок в свою пользу. Путин делает ставку на то, что, опираясь на военную силу и оскорбления, он может покорить мир своей воли. Китай, с его собственными территориальными амбициями, внимательно следит за тем, как Россия способна расширить границы, отмечает Bloomberg.

«Он сидит на своем троне, следит за всеми событиями и пытается выяснить, как он может манипулировать и воспользоваться каждым набором международных обстоятельств, чтобы продвинуться вперед, – сказала Фиона Хилл, бывшая высокопоставленная советница Белого дома по России. — Путин может выглядеть так, будто он колоссально проиграет, но на самом деле он выиграет — и он будет думать, что выиграет”.

Поощряемая Трампом оппозиция республиканцев в США до продолжения вооружения Украины растет. В понедельник, 12 февраля, миллиардер Илон Маск также призвал американцев лоббировать в Конгрессе против финансирования Украины, заявив, что "нет никакого шанса", что Путин может проиграть войну.

Как Путин попал сюда — это история в трех частях, основанная на ранее не опубликованных сценах и разговорах с бывшими главами государств, дипломатами и высокопоставленными кремлевскими чиновниками, охватывающими более десятилетний период.

Издание Bloomberg отмечает, что Путин “был агентом КГБ, который вышел из тени, чтобы возглавить свою страну после потрясений 1990-х годов при Борисе Ельцине; президентом, который уничтожил выросшую из коммунизма олигархию и стал ее всесильным правителем; а теперь — военным лидером, который пытается обеспечить, чтобы его вторжение в Украину не превратилось в афганский провал, помогший распасться Советскому Союзу, который он так уважает».

У него нет серьезного соперника на выборах 17 марта, которые дадут ему еще шесть лет на посту президента — по словам работавших с ним в то время людей он даже не был уверен, что продержится на этом посту после своего первого срока, который закончился 20 лет тому назад. Кремль полон решимости представить его победу как публичное одобрение вторжения.

В материале говорится, что сейчас Путин "беспрецедентными темпами перестраивает российское общество по своему образу и подобию". В частности, он "разжигает патриотический пыл, сочетая ностальгию по имперскому и советскому прошлому России с жесточайшими репрессиями за последние десятилетия". Он позиционирует себя как защитник русского суверенитета и традиционных православных христианских ценностей против "либерального" Запада.

Хотя его вторжение в Украину спровоцировало наибольший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, масштабы разрыва между Россией и Западом за последние два года многим все еще сложно представить.

Через несколько месяцев после последнего переизбрания Путина в 2018 году Россия приняла сотни тысяч иностранных гостей на Чемпионате мира по футболу. Эммануэль Макрон сидел вместе с Путиным на финале в Москве, чтобы увидеть, как Франция поднимает трофей.

Bloomberg пишет, что французский президент был среди тех, кто пытался использовать свои личные отношения с Путиным. Его больше беспокоило, что Россия может обратиться в Китай, если Европа отвернется от нее. В 2019 году Макрон пригласил его в свою летнюю резиденцию, где Путин появился с цветами для его жены Бриджит. Поворотным моментом стал год спустя, когда Путин сказал Макрону, что, возможно, оппозиционный лидер Алексей Навальный, переживший покушение в России, отравился.

Бывший президент Чехии Милош Земан, которого в Москве считали благосклонным к России, сказал, что он ошибался в оценке Путина, особенно по его намерениям в Украине.

«Я думал, что Владимир Путин рационален, а не эмоционален, что он не может сделать шаг, который объективно ослабит интересы Российской Федерации, – сказал он в интервью. — Именно поэтому я публично заявил незадолго до российской агрессии, что россияне не дураки, чтобы напасть на Украину. И, к сожалению, так получилось, что они глупы”.

В материале говорится, что все это очень далеко от энергичного лидера, любившего дзюдо и пришедшего на смену больному Ельцину, стремясь к партнерству с США и Европой, пишет издание. В тот медовый месяц Путин даже предполагал, что Россия может присоединиться к альянсу НАТО, который сейчас объявляет экзистенциальной угрозой для своей страны.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Bloomberg отмечает, что Путин обвинил Запад, когда вспомнил свое предложение вступить в НАТО в выступлении на ежегодной встрече Валдайского дискуссионного клуба, российского аналитического центра, в Сочи в октябре. После распада Советского Союза, который положил конец холодной войне, “мы думали, что стали частью толпы, – сказал он. — Думаю, проблема заключалась в их геополитических интересах и высокомерии по отношению к другим».

Старший советник Путина в то время сказал, что российский диктатор искренне хотел построить более тесные связи с Западом. Он встречался не только с иностранными лидерами, но и с министрами, а иногда даже просто с послами, чтобы объяснить свои взгляды, в том числе наиболее противоречивые темы, такие как его война в Чечне. Однако, что бы ни говорил Путин, российские военные не верили, что будет союз с Организацией Североатлантического договора.

"Мы в Министерстве обороны никогда не получали приказов, свидетельствующих о серьезности таких намерений", — сказал Евгений Бужинский, бывший генерал, служивший в отделе международных отношений в 2002-2009 годах.

Чувство измены

Возмущение медленно одерживало верх. В материале говорится, что Путин часто сердился после встреч с представителями США. Разочарование в Западе постепенно переросло в ощущение измены в таких вопросах, как планы США по новой системе противоракетной обороны в Европе.

В конце концов, оно вылилось в гнев в печально известной речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Перед аудиторией западных лидеров Путин выступил против НАТО и назвал его расширение "серьезной провокацией".

"Он фундаментально неправильно понял американские интересы и политику", — написал Уильям Бернс, бывший посол США в Москве, а ныне директор ЦРУ, в своей книге 2019 года "Задний канал: Мемуары об американской дипломатии и аргументы в пользу ее обновления". В первые годы правления Путина США рассматривали Россию как "государство в состоянии стратегического упадка", и "нам, конечно, не нужно было обсуждать долгосрочные двухпартийные приоритеты и партнерства в Европе, чтобы купить благосклонность Путина", сказал он.

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В условиях стремительного роста цен на нефть и газ, наполнявших казну Кремля и способствовавших экономическому восстановлению после постсоветского коллапса, Путин начал более десятилетнюю программу перевооружения, в рамках которой были выделены сотни миллиардов долларов на модернизацию российских вооруженных сил, отмечает Bloomberg.

«США также уронили мяч, — сказал Бен Годжес, бывший командующий армией США в Европе. — Мы не восприняли серьезную российскую угрозу между 2010 и 2014 годами, и теперь мы расплачиваемся за это”.

Издание отмечает, что, когда НАТО впервые открыло двери для потенциальных кандидатов на членство в Альянсе для Украины и Грузии на саммите 2008 года, Путин предупредил Буша, что Украина прекратит свое существование, если вступит в Альянс, сообщала российская газета "Коммерсант". Через несколько месяцев после короткой войны в Грузии российские войска вплотную приблизились к столице Тбилиси, закрепив контроль Путина над двумя сепаратистскими регионами.

В то время Путин руководил страной как премьер-министр, избрав Дмитрия Медведева президентом на четыре года в 2008 году, чтобы соблюсти ограничения сроков пребывания в должности, предусмотренных российской конституцией. В сентябре 2011 года Медведев объявил, что освобождает место для возвращения Путина в Кремль.

Bloomberg пишет, что на заднем плане влиятельные союзники, озабоченные потерей влияния и денег в пользу окружения Медведева, болели за возвращение Путина. Медведев был младшим, более рациональным, технократом, но Путин был гарантом стабильности, заявил в частном разговоре один из самых богатых людей России в 2012 году. И без своего царя система стала бы слабой, сказал он.

Вмешательство НАТО в гражданскую войну в Ливии в 2011 году после резолюции Организации Объединенных Наций, в отношении которой Медведев воздержался, стало, пожалуй, последней каплей. Путин был в ужасе, когда посмотрел видео, на котором толпа убивает и калечит ливийского лидера Муаммара Каддафи, рассказал человек, знакомый с этим делом. Он заключил, что Медведев слишком слаб, чтобы противостоять Западу.

Путин получил две трети голосов на выборах в марте 2012 года, несмотря на самые большие в истории демонстрации против его правления, говорится в материале. В этих протестах часто участвовали представители предпринимательского и творческого среднего класса, появившегося в России и желавшего оказать большее влияние на свое политическое будущее. После того, как его президентский лимузин символически проехал по безлюдным московским улицам на инаугурацию в мае, Кремль начал широкомасштабные репрессии, арестовывая оппозиционных активистов и навешивая на неправительственные организации ярлыки "иностранных агентов".

Bloomberg пишет, что снова став президентом, Путин все чаще обращался к россиянам, ностальгирующим по определенности советского прошлого, особенно в провинции, как к своей политической базе. Он прибегал к трюкам в стиле боевика, часто без рубашки, что способствовало созданию имиджа мачо среди его основных поклонников.

Владимир Путин решил создать себе образ "мачо", но получилось что-то другое/Коллаж / Фото: Associated Press

Опросы показывали, что его рейтинг поддержки стремительно рос до захвата Крыма в 2014 году. После этого поток национализма привел к тому, что поддержка взлетела свыше 80% на долгие годы, говорится в материале.

"Военная операция" началась через несколько дней после того, как Россия принимала зимние Олимпийские игры в Сочи, на которые Путин потратил рекордные 50 миллиардов долларов, чтобы показать Россию как спортивную сверхдержаву. Российская команда, возглавившая медальный зачет в Сочи, позже была разоблачена в допинговом скандале, организованном службой безопасности Путина, и отстранена от участия во всех олимпийских соревнованиях.

Путин также пытался обмануть мир, пишет Bloomberg. Он категорически отрицал, что солдаты, прозванные " зелеными человечками " и захватившие Крым в форме без опознавательных знаков, были русскими. Это была наглая ложь — через год Путин признал, что это были его солдаты. Россию исключили из Большой восьмерки, а США и Европа ввели санкции.

Относительно приглушенная международная реакция на аннексию и скачок его популярности на родине усилили ощущение Путина, что он не просто счастливый лидер, а боговдохновенный, говорят люди, близкие к Кремлю. Вячеслав Володин, тогдашний заместитель главы администрации Кремля, сказал иностранным ученым и аналитикам на встрече на Валдае в 2014 году, что «если есть Путин, то Россия. Нет Путина – нет России”.

Эта схема обмана повторилась перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 года, когда Путин отрицал какие-либо планы войны до последнего момента. По словам европейского чиновника, присутствовавшего на десятках встреч с Путиным на протяжении более десяти лет, его готовность непреклонно врать на переговорах с другими лидерами была одной из самых тревожных черт Путина. По словам собеседника, с приближением войны Путин все чаще прибегал к длинным речам о том, что Запад плохо относится к России, пишет издание.

Руководитель страны, не являющийся членом НАТО, разговаривавший с Путиным незадолго до войны, сказал, что они провели около 30 минут, обсуждая Украину, и Путин был непреклонен в том, что никогда не вторгнется. Когда его спросили, чувствует ли он измену со стороны Путина, он ответил: «Он обманул всех, а не только меня».

Пандемия Covid-19 усилила особый статус Путина, поскольку Кремль создал вокруг него защитный щит, требовавший от каждого, кто встречался с президентом даже на несколько минут, сначала выдержать две недели карантина. Это при том, что на россиян распространялись более мягкие ограничения, чем большинство европейских стран.

Летом 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель сказала одному из своих союзников, что ее больше всего беспокоит то, что Путин или президент Китая Си Цзиньпин могут сделать что-то импульсивное, поскольку во время Covid не было личных двусторонних обменов между лидерами.

Один человек, встречавшийся с Путиным в 2021 году, рассказал, что был ошеломлен, когда президент в течение 25 минут читал ему лекцию об угрозе, которую представляют США и их союзники для России. По словам этого человека, диктатор имеет очень глубокое оскорбление.

Годами Путин клялся, что никогда не изменит конституцию России, чтобы остаться у власти. Но в то время, когда мир закрывался на карантин в ответ на коронавирус, он сделал это в начале 2020 года.

Bloomberg отмечает, что ключевую поправку, позволившую ему перезагрузить часы, предложила лояльная к ним депутат, которая была первой женщиной в космосе, Валентина Терешкова. Она дала Путину право баллотироваться еще на два срока, потенциально оставаясь у власти до 2036 года. Масштабы закона ошеломили даже тех, кто работал над ним за несколько месяцев до его принятия, по словам участвовавшего в нем человека.

Война, санкции

Война в Украине была провальной России на многих уровнях, пишет Bloomberg. Вторжение, которое должно было принести решающую победу за считанные дни, не демонстрирует никаких признаков завершения в ближайшее время. Оно разрушило имидж русской армии как второй по мощи в мире. После вторжения Путина с задекларированной целью предотвратить расширение НАТО в сторону России, граница его страны с Альянсом увеличилась более чем вдвое после вступления Финляндии в прошлом году.

Широкомасштабные международные санкции пока не смогли разрушить российскую экономику, говорится в материале. Но Кремль поддерживает рубль посредством контроля за движением капитала, выкачивает средства из Фонда национального благосостояния для финансирования военных расходов и мер поддержки бизнеса, а также лишился доступа к 300 миллиардам долларов замороженных золотовалютных резервов за рубежом.

Крым испытывает постоянные беспилотные и ракетные удары со стороны украинских сил, Черноморский флот России покинул свою базу после нападений на его корабли, а Путин все еще не полностью контролирует четыре региона на востоке и юге Украины, которые, как он утверждал, аннексировал "навсегда" почти 18 месяцев назад, говорится в материале.

Но Путин "зациклен на контроле над Украиной и ее выбором", написал директор ЦРУ Бернс в статье, опубликованной 30 января в журнале Foreign Affairs: "Без этого контроля он считает, что Россия не может быть великим государством, а он не может быть великим российским". лидером».

Между тем, в США президент Джо Байден почти готов к продолжению противостояния с Трампом, его предшественником, критиковавшим военную поддержку, оказанную Украине Вашингтоном, отмечает издание.

Путин не обязательно ожидает возвращения Трампа на пост президента, поскольку его первый термин был "большим разочарованием", не приведшим к прорыву для России, считает Татьяна Станова, основательница политической консалтинговой компании R.Politik и старшая научная сотрудница Центра Карнеги Россия-Евразия. После встреч с Трампом один кремлевский инсайдер сказал, что Россия просто не понимает его.

У Путина есть качество Гудини, которое убеждает кремлевские круги, что даже из самых больших кризисов он выйдет победителем. Он использует свое "долголетие" как оружие, чтобы истощить США и Европу, чье руководство и политический курс регулярно меняются, пишет Bloomberg.

Однажды Путин высмеял журналиста, который спросил, планирует ли он править до 2030 года, сказав, что не хочет оставаться на кремлевском троне до 100 лет. На самом деле ему будет 77 — столько же, сколько сейчас Трампу, и он младше Байдена, резюмирует издание.

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