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В Украине работают комиссии, фиксирующие разрушения в результате нападения России

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В Украине работают комиссии, фиксирующие разрушения в результате нападения России

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

В Украине во всех областях работают специальные комиссии, фиксирующие повреждения в результате агрессии РФ.

В четырех регионах зафиксировано 35 тысяч поврежденных или разрушенных объектов, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Почти 75% из этих 35 тысяч расположены на Киевщине. По Харьковщине, Николаевщине, Донетчине и Луганщине сейчас трудно оценить, ведь активные бои и постоянные обстрелы там не прекращаются", — отметил Денис Шмигаль.

Напомним, что в Госпогранслужбе рассказали, есть ли угроза повторного наступления из Беларуси.

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