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В Украине рассказали, зачем уничтожать Черноморский флот и когда это может произойти

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В Украине рассказали, зачем уничтожать Черноморский флот и когда это может произойти

Фото: УНИАН

Черноморский флот нужно уничтожить. Он абсолютно деструктивный фактор не только в Черном море, но и черноморско-средиземном регионе.

Об этом в эфире телеканала Freeдом сообщил эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Украине нужно взять на себя лидерство в этом процессе. Мы получаем сейчас необходимое вооружение. Черноморский флот должен быть уничтожен. После этого ситуация в Черном море стабилизируется, деблокируются украинские порты, экономическая ситуация улучшится, а также Крым будет выглядеть совсем без Черноморского флота”, — подчеркнул Михаил Самусь.

Он также добавил, что благодаря противокорабельным ракетам, которые нам будут передавать партнеры, у нас не будет проблем даже в Севастопольской бухте.

"Более того, именно с кораблей Черноморского флота происходят обстрелы украинской территории. Поэтому дело не в том, что мы кому-то мстим, мы просто будем уничтожать Черноморский флот, потому что он наносит удары по украинской территории. Чем меньше судов в Черноморском флоте, тем безопаснее украинские города”, — подчеркнул эксперт Центра исследования армии.

Напомним, что в Минобороны рассказали, когда может умереть Путин.

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