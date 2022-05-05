В Украине расследуется более 10 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений РФ

В Украине расследуется более 10 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений РФ

В Украине с начала полномасштабной войны следователи Национальной полиции начали более 10 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Всего за последние 10 недель правоохранители получили и обработали почти два миллиона сообщений граждан.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба в Telegram. По его словам, количество заявлений об уголовных правонарушениях уменьшилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"По состоянию на сегодняшний день по обращениям граждан зарегистрировано чуть более 36 тысяч преступлений. В фокусе внимания правоохранителей находятся имущественные преступления, совершенные в условиях военного положения. Сейчас таких зафиксировано более 6500, из них более 5900 – кражи. Почти 1700 человек, причастных к кражам, и грабежам, имеют статус подозреваемых", – говорится в сообщении.

Кроме того, Клименко отметил, что правоохранители продолжают выявлять враждебных агентов и пособий оккупантов.

Полисмены уже задержали более 750 вероятных диверсантов, а следователи начали более 480 уголовных производств за коллаборационную деятельность, более 70 человек уже получили уведомление о подозрении за сотрудничество с врагом.

Напомним, в Харькове задержали майора полиции, сдававшего российским оккупантам позиции ВСУ. Также он фотографировал помещения местных органов власти и правоохранительных органов.

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