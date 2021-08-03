В Украине расследуют участие в войне на Донбассе 24 чешских наемников

В Украине расследуют участие в войне на Донбассе 24 чешских наемников

По фактам террористической деятельности на Востоке Украины к уголовной ответственности уже привлечены 12 человек из Чехии.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время рабочего визита в Чехию обсудила со своим чешским коллегой Игорем Стрижем и директором Национального центра по борьбе с организованной преступностью Иржи Мазанеком вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс служба ОГП.

Ирина Венедиктова отметила, что Чешская Республика относится к числу немногих стран, которые осуждают собственных граждан за их участие в вооруженном конфликте на территории Украины.

"Знаковым является тот факт, что приговоры выносятся именно за совершение терроризма в составе организованной преступной группировки. Доводя факт привлечения Российской Федерацией к участию в боевых действиях на Востоке Украины граждан других стран мы демонстрируем всему миру, что страна-агрессор пренебрегает нормами международного права о запрете использования наемников и запрет нападать на другие государства ", — заявила она.

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Представители чешской Генпрокуратуры отметили, что в Чехии к уголовной ответственности по фактам террористической деятельности на Востоке Украины было привлечено 12 человек. Действия фигурантов квалифицированы как террористические атаки, участие в террористической группе, финансирование и пропаганда терроризма.

По данным ОГП, в настоящее время в одном из уголовных производств украинским следствием исследуются обстоятельства участия в вооруженном конфликте на Востоке Украины 24 граждан или жителей Чешской Республики.

Всего же в Украине было начато 97 уголовных производств, в дальнейшем объединенных в 32 производства в отношении более 250 граждан из 32 стран.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что войну на Донбассе должна закончить Россия, которая оккупировала украинские территории. В США считают, что это ее долг.

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