Смерть легионера Джордана Чедвика до сих пор не раскрыта и окутана молчанием.

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24 июня 2023 года в Украине, в водохранилище близ Краматорска, нашли мертвым британского добровольца Джордана Чедвика, воевавшего в составе Интернационального легиона. Его руки были связаны за спиной, а тело пролежало в воде не больше суток. Это открытие вызвало множество вопросов: кто его убил и почему, если местность не являлась зоной боевых действий.

Об этом сообщает The Telegraph.

Смерть Джордана Чедвика, прибывшего в Украину из Бернли, Ланкашира, окутана тайной. Хотя его память чтят среди павших на импровизированном мемориале в Киеве, обстоятельства его гибели далеки от героической смерти в бою. Тело Чедвика было обнаружено местными рыбаками в водохранилище, известном как «Краматорское море», расположенном почти в 50 км к западу от ближайшей линии фронта, что исключает его захват в плен русскими войсками.

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Среди добровольцев и следователей существуют разные теории относительно причин смерти. Одни предполагают, что он был убит российскими диверсантами, другие — что к смерти Чедвика причастны собратья по Легиону. Некоторые легионеры, согласившиеся разговаривать с журналистами, полушутя отмечают: «Люди, которых больше всего нужно бояться в Украине, это не россияне, а другие легионеры».

Версии и расследование

Украинская полиция долгое время отказывалась от комментариев, называя дело «уголовным». Следующая Инна Ляхова, ведущая расследование, в феврале прошлого года заявила, что считает смерть Чедвика «несчастным случаем», а не убийством. По ее версии, после ссоры с сослуживцами, Чедвика «эмоционального и агрессивного» заковали в пластиковые наручники и приказали «уходить и не возвращаться». Полиция утверждает, что он сам пошел в водоем и утонул, поскольку на его теле не обнаружили признаков борьбы.

Однако эта версия вызывает множество вопросов среди добровольцев и журналистов. Действительно ли боевое подразделение позволило бы нетрезвому солдату, со связанными руками, бродить ночью самому? Также возникают подозрения о возможном сокрытии фактов, поскольку «50/50 Assault Group», подразделение Чедвика, участвовало в ключевом сражении за Бахмут, и арест кого-то из бойцов мог бы ослабить группу.

Жизнь Джордана Чедвика и «50/50 Assault Group»

Джордан Чедвик служил в Шотландской гвардии с 2011 по 2015 год, исполняя обязанности гвардейца у Букингемского дворца. Однако после освобождения из армии его жизнь ушла под откос: он жил в лесах, питался в благотворительных столовых.

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Пастор Мик Флеминг, руководитель местной благотворительной организации для бездомных, описывал Чедвика как «прекрасного парня, с которым очень легко общаться, но также одиночка, достаточно изолированного от других людей». В начале полномасштабного вторжения Чедвик, несмотря на плохое физическое состояние и проблемы с наркотиками, почувствовал «долг» уходить воевать.

Подразделение «50/50 Assault Group», к которому присоединился Чедвик, состояло преимущественно из британских и американских бойцов и специализировалось на «хардкорных» боевых действиях. Само название группы указывало на 50% риск смерти или ранения. В 2023 году они участвовали в самых ожесточенных боях за Бахмут.

Новые показания

Новые детали появились благодаря источнику, известному как «Дэйв», рассказавшему о ссоре Чедвика с другим членом команды, на позывной «Бронко». По его словам, Чедвик пришел в дом «Бронко» «готов к бою» и пытался убить его. После того, как его обезвредили и связали, Хаггс (другой британский доброволец и лидер группы «50/50») увез его. Тело обнаружили через день-два. В доме во время инцидента находились американец, датчанин и трое британцев, включая «Хаггса». Их всех задерживала и допрашивала полиция, а затем отпустила.

"Хаггс" впоследствии подтвердил, что он был "главным лицом под следствием", поскольку был командиром "50/50". Он утверждает, что все легионеры сняли подозрения после тестов ДНК и полиграфа. Он добавил, что Чедвик «ненавидел члена команды на позывной Бронко», поэтому он в состоянии алкогольного опьянения взял оружие и пошел «разобраться» с ним.

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«После того его разоружили и выгнали из дома и команды. Именно после этого его нашли мертвым», – написал «Хаггс».

Несмотря на расследование, многие вопросы остаются без ответа, а рассказы полиции и свидетелей разнятся. Британское расследование смерти Чедвика было отложено.

"Расследование смерти Джордана Чедвика ведут украинские органы власти", - сообщили в полиции Ланкаширу.

Остается открытым вопрос, узнает ли мир правду о том, что произошло с Джорданом Чедвиком, или обстоятельства его смерти навсегда похоронены под мутной водой Краматорского моря.

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Напомним, британец, воевавший на стороне Украины, заявил, что российская армия настолько варварская, что его подразделение поклялось никогда не попадать в плен . По словам Мейсера Гиффорда, его собратья договорились, что лучше погибнуть, чем попасть в руки россиян.