В Украине растет количество военных, набранных по рекрутингу: Вениславский назвал процент

Мобилизация в основном происходит через территориальные центры комплектования, однако все больше военнослужащих присоединяется к ВСУ через рекрутинг.

Процесс комплектования украинской армии через рекрутинговые механизмы набирают обороты.

Об этом на брифинге заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он отметил, что мобилизация в основном происходит через территориальные центры комплектования, однако все больше военнослужащих присоединяются к ВСУ через рекрутинг.

"На заседаниях комитета по вопросам национальной обороны и разведки мы рассматриваем в закрытом режиме вопросы, связанные с внедрением рекрутинговых механизмов. И мы видим очень положительную динамику", – сказал Вениславский.

По его словам, ранее только 5% военнослужащих привлекали из-за рекрутинга, а 95% – из-за ТЦК. Сейчас эта доля выросла более чем вдвое.

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"Количество тех, кого привлекаем из-за рекрутинга и других механизмов заключения контрактов, существенно увеличивается, и динамика хорошая", – подчеркнул нардеп.

Напомним, в Украине готовят реформу по вербовке в армию молодых мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Реформа находится на завершающей стадии разработки.