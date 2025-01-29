В Украине раздается воздушная тревога: какие области под угрозой

Зафиксирована активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.
Вечером 29 января применение врагом авиационных средств поражения грозит областям северо-восточного направления.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
Также там предупредили и о КАБах (корректированных авиационных бомбах) в направлении Харьковщины и Сум.
Местных жителей призывать находиться в укрытиях.
Напомним, 29 января во время воздушной тревоги Киев атаковали дроны, начиненные шрапнелью.
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