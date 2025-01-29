В Украине раздается воздушная тревога: какие области под угрозой

Вечером 29 января применение врагом авиационных средств поражения грозит областям северо-восточного направления.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Также там предупредили и о КАБах (корректированных авиационных бомбах) в направлении Харьковщины и Сум.

Местных жителей призывать находиться в укрытиях.

Напомним, 29 января во время воздушной тревоги Киев атаковали дроны, начиненные шрапнелью.

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