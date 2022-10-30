В Украине разгромили армейский корпус, который должен был защищать Калининград — Forbes

Передислоцированное из российского анклава в Калининградской области военное подразделение понесло наибольшие потери во время контрнаступления ВСУ на Харьковщине.

11-й армейский корпус вооруженных сил РФ, который должен был представлять угрозу восточному флангу НАТО, был переброшен на фронт в Харьковской области, где его почти полностью разгромили.

Об этом сообщает Forbes.

В издании отмечают, что армейский корпус, дислоцировавшийся в Калининградской области России, стал "пушечным мясом для украинской армии, которая на бумаге была слабее российской".

"В настоящее время Калининград почти беззащитен, и угроза, которую войска области когда-то составляли для НАТО, исчезла", — говорится в публикации.

По информации издания, к началу полномасштабной войны РФ против Украины в Калининграде было не менее 12 тысяч российских военных. На вооружении было около 100 танков Т-72, несколько сот боевых машин БТР, гаубицы Мста-С, а также ракеты БМ-27 и БМ-30.

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Когда дела в армии РФ на фронте начали ухудшаться, Кремль мобилизовал 11-й армейский корпус, перебросив его на кораблях и самолетах в Белгород, а затем на Харьковщину.

Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области десятки тысяч россиян бежали, сдались в плен или погибли на месте. При этом 11-й армейский корпус пострадал больше всего. По данным Генштаба ВСУ, тогда корпус потерял 200 машин и половину личного состава.

“Развертывание и последующее уничтожение 11-го армейского корпуса – ужасный удар для РФ в войне в Украине. Но последствия распространяются по всей Европе. 11-й армейский корпус должен был защищать Калининград и угрожать восточному фронту НАТО. Теперь не может ни того, ни другого”, – отмечает Forbes.

Напомним, в подвальном помещении лицея города Изюм Харьковской области обнаружены секретные документы российских оккупантов, которые они покинули во время отступления.

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