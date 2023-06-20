В Украине разоблачили двух командиров: они выписали военным, которые не были на фронте, 380 тысяч грн "боевых"

В Черниговской области задержали двух командиров, которые выписывали "боевые" выплаты подчиненным, которые не были на фронте. В общей сложности из государственного бюджета разворовали 380 тысяч грн.

Об этом сообщает Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия, командир одной из воинских частей подполковник ВСУ выписал своим подчиненным 180 тыс. грн премий за участие в боевых действиях на территории Чернигова. Следствие установило, что данные военные не участвовали в боях и не были в тот момент в воинской части. В ходе расследования подозреваемые частично компенсировали нанесенный государству ущерб.

Также спецпрокуроры разоблачили еще одного командира подразделения другой воинской части, дислоцированной на Черниговщине. Он по аналогичной схеме выписал подчиненным 200 тысяч гривен "боевых".

Командирам воинских частей инкриминируют ч. 1 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 3 лет лишения свободы.

"В целом с начала текущего года при процессуальном руководстве прокуроров спецпрокуратуры Центрального региона задокументировано 12 случаев незаконных выплат военнослужащим на общую сумму свыше 9,5 млн. грн., из которых прокуратурой обеспечено возмещение около 6 млн. грн", — говорится в сообщении.

Напомним, заместитель командира требовал от вдовы военного 150 тысяч грн, чтобы ей выплатили пособие от государства.

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