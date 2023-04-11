В Украине разоблачили схему вывоза мужчин за границу – под видом дальнобойщиков сбежали более 450 человек

В Украине ликвидирован канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу под видом водителей, осуществляющих международные перевозки.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Так, жители Ровенской и Волынской областей наладили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу под видом водителей, осуществляющих международные перевозки. Организаторы преступной схемы вносили данные о своих "работниках" в автоматическую систему выдачи разрешений "ШЛЯХ".

Стоимость незаконного пересечения границы стоила от $1500 до $5000.

Таким образом, злоумышленники внесли в электронную систему данные более 450 мужчин призывного возраста, из которых более 170 – не вернулись в Украину. По примерной оценке, сумма незаконного заработка может составлять до $1 миллиона.

"С целью получения доказательств противоправной деятельности, на днях в Волынской и Ровенской областях совершены обыски у 10 фигурантов уголовного производства. Следственные действия были проведены по двенадцати адресам, а также проверены 6 транспортных средств, два из которых помещены на штраф-площадку", — говорится в сообщении.

По результатам обысков изъяты телефоны, оргтехника, флеш-носители, печати и документацию юридических лиц, загранпаспорта, банковские карты, черновые записи, почти 1 миллион гривен в разной валюте.

Двум фигурантам уголовного производства объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

10 апреля суд избрал подозреваемому исполнителю меру пресечения в виде домашнего ареста, еще одного соучастника отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 671 тыс. гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве задержали председателя ВЛК, снимавшего мобилизованных с военного учета.

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